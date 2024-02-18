Спецоперация 18 февраля 2024, 09:39 Силу и технику двух мехбригад ВСУ поразили на Краснолиманском направлении ВС России уничтожили около 315 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские военные на Краснолиманском направлении нанесли огневое поражение двум механизированным бригадам украинской армии, потери боевиков составили порядка 315 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, его слова привела пресс-служба Минобороны.

«Войска группировки „Центр“ на Краснолиманском направлении при поддержке артиллерии нанесли поражение технике и живой силе 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял около 315 военнослужащих», — сказал он.

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Также украинская армия потеряла самоходную пушку «Гиацинт-С», 11 автомобилей и четыре бронированные машины.

Ранее стало известно, что российские силы улучшили свои позиции на Краснолиманском, Купянском и Южно-Донецком направлениях и вышли на новые рубежи.

В субботу, 17 февраля, Минобороны объявило о полном освобождении города Авдеевка в ДНР.