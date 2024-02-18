18 февраля 2024, 09:39
Силу и технику двух мехбригад ВСУ поразили на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили около 315 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные на Краснолиманском направлении нанесли огневое поражение двум механизированным бригадам украинской армии, потери боевиков составили порядка 315 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, его слова привела пресс-служба Минобороны.
«Войска группировки „Центр“ на Краснолиманском направлении при поддержке артиллерии нанесли поражение технике и живой силе 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял около 315 военнослужащих», — сказал он.
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Также украинская армия потеряла самоходную пушку «Гиацинт-С», 11 автомобилей и четыре бронированные машины.
Ранее стало известно, что российские силы улучшили свои позиции на Краснолиманском, Купянском и Южно-Донецком направлениях и вышли на новые рубежи.
В субботу, 17 февраля, Минобороны объявило о полном освобождении города Авдеевка в ДНР.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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