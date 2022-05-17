Силу духа русского оружия не победить

Ни папа римский, ни мольбы на Евровидении, ничто не помогло украинским нацистам с «Азовстали», которые наконец-то сдались российским военным. Свежие сводки Минобороны РФ говорят, что все отлично, армия России наступает на западные рубежи, попутно отражая удар украинского «Смерча» по Херсону. Своими наблюдениями о том, насколько повысилась активность спецоперации, с «360» поделился член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Далее — его прямая речь.

Что значит сдача боевиков с «Азовстали»

Данное событие важно. Несмотря на некое упорство, на сильное противодействие, на наличие серьезных инженерных укреплений, длительного запаса вооружения, заранее подготовленных позиций, тем не менее, оно говорит о том, что сила духа русского оружия, русского контингента, который принимает в этом участие, союзного, ДНР и ЛНР, все-таки на данном этапе времени не победить.

Все попытки связаться с папой римским, с какими-то другими объективно значимыми историческими лидерами современности, успехов их не принесли. Даже победа на Евровидении, хотя они там тоже ссылались на помощь данной категории военнослужащих, им тоже ничего не дала. Поэтому, объективности ради, а также жажда жизни вынудила их принять решение о необходимости сдачи.

Да, они там чуть больше 51 военнослужащего в новоазовскую больницу как бы доставили, а остальные сдались. Сейчас будут проводиться определенные фильтрационные действия, будет определена степень их участия в тех или иных военных или других преступлениях. На основании тех действий, которые будут проведены специалистами Военной прокуратуры, следственными действиями, будут с высокой степенью вероятности подготовлены материалы для международных судов, которые дадут правовую международную оценку действиям данных военнослужащих. И там уже трудно будет объяснить, почему у него на всю грудь наколка, которой якобы у него никогда не было. И некие подтверждающие документы к тому времени, я думаю, будут. Потому что немалая группа военных следователей Генеральной прокуратуры в настоящее время находятся там с целью добывания материалов, подтверждающих или не подтверждающих те или иные действия данной группировки.

Взятие под полный контроль «Азовстали» имеет важное значение, которое я бы условно разделили на несколько. Первое, это, конечно, нравственное и эмоциональное значение, что в полном объеме, объективно крупный населенный пункт, особенно с учетом примыкания к нему «Азовстали», где производство построено с учетом применения ядерного оружия, тем не менее, силой духа, профессионализмом, мастерством, умением сочетать все необходимые для этого действия, это реализовано.

Второе, это объективно военный успех, который позволяет совершить некие маневры силами и средствами, которые объективно находятся с целью исключения выхода группировки из данного района, которые могут быть переброшены для исполнения задач уже на другом направлении.

Почему украинский «Смерч» ударил по Херсону

Я бы в основу положил не то, что здесь конкретные действия и принятие решения центральными органами власти Украины, нет. Ближе всему, что это некие действия, принимаемые теми или другими полевыми командирами, или некими командирами подразделений, может быть, и воинских частей, на том или ином театре военных действий.

Ведь при проведении мероприятий по зачистке местности наша группировка неоднократно находила полевые склады того или другого вида вооружения. Может быть, они это сделали для того, чтобы не утилизировать данные боеприпасы. Может быть, для того, чтобы скрыть те или другие следы преступлений. Может быть, для того, чтобы отвлечь внимание нашей группировки от их других, более значимых задач.

Поэтому вряд ли это будет решение центральной власти, потому что оно не было поддержано теми или другими сопутствующими действиями, которые могли бы дать успех вот этой серии снарядов.

Брифинг Минобороны

Сегодня есть очень высокая результативность по поражению средств беспилотных. За сутки более 23 беспилотников сбито. Это много выше среднего результата за период операции, которую проводят российские Вооруженные силы.

Поражены пункты управления 30-й механизированной бригады. Это соединение объективно боеспособное. И нанеся поражение им как пункту управления данного соединения, конечно, мы во многом дезорганизовали в целом в немаленьком районе действия украинских военных формирований.

Очень грамотно продолжается поражения тяговых подстанций, которые лишают должного маневра организации передвижения на железной дороге.

Огромная цифра: 12 батарей, артиллерии и минометы, поражены на огневых позициях. Это значит, что возможности наших средств обнаружения очень высоко изменились в лучшую сторону, и их возможности по разведывательной цели полностью сочетаются с возможностью нанесения огневого поражения.

Нанесение поражений четырем батареям БМ-21 «Град» — это тоже огромный успех, потому что мы пониманием, поражающее действие данных батарей, тем более четырех, весьма значительно. Ну и две радиолокационные станции, которые осуществляют контроль, наведение, подсветку и сопровождение данных действий.

Поэтому все отлично. Операция входит в повышенную активность, что, поверьте, в ближайшее время даст некий результат. И глубина воздействия значительно выросла, она имеет не только прифронтовую глубину, но и дальность Львовской области и других приграничных украинских областей. Эффект, поверьте, будет.