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    23 июля 2022, 20:10

    Силовики задержали завербованного украинской разведкой жителя Херсона

    ТАСС сообщил о задержании завербованного украинской разведкой жителя Херсона

    Анатолий Минкин

    Разведка Вооруженных сил Украины завербовала жителя Херсона, который передавал данные о перемещении российских военных с камер наблюдения системы «Безопасный город». Агента оперативно вычислили и задержали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

    Силовики задержали завербованного украинской разведкой жителя Херсона

    Собеседник агентства пояснил, что благодаря полученным данным от завербованного жителя города ВСУ узнавали все точки перемещения российских военных по Херсонской области.

    «В настоящее время агент задержан и дает показания», — заявил источник.

    Сам задержанный по подозрению в передаче секретных данных рассказал, что сначала собирал информацию о движении военной техники от очевидцев. После получил доступ к 16 камерам наблюдения системы «Безопасный город».

    «В мои задачи входили сбор информации, выявление перемещения колонн, скопления мест, где они находились. Передавал эту информацию ВСУ», — заявил мужчина. Он добавил, что куратором его была девушка по имени Валерия. Связь с ней он держал через мессенджеры.

    Кроме наблюдения за военными агент следил за перемещениями сотрудников военно-гражданской администрации. ВСУ потребовали, чтобы он выяснил места, где они отдыхают или чаще всего бывают.

    «Эту информацию нужно было передавать дальше для того, чтобы их в дальнейшем ликвидировали», — признался задержанный.

    В ходе обыска в квартире агента правоохранители нашли автоматы, патроны, гранаты и запчасти для управления системы видеонаблюдения.

    После перехода Херсонской области под контроль российских войск там появилась военно-гражданская администрация. В конце июня на нескольких чиновников неизвестные совершили покушение. В частности, в автомобиле руководителя херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева сдетонировало заложенное устройство. Раненого сотрудника доставили в больницу.

    Также известно о поджоге машины главы отдела образования, культуры и спорта администрации Каховки Ирины Махневой.