Силовики задержали завербованного украинской разведкой жителя Херсона

Разведка Вооруженных сил Украины завербовала жителя Херсона, который передавал данные о перемещении российских военных с камер наблюдения системы «Безопасный город». Агента оперативно вычислили и задержали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

Собеседник агентства пояснил, что благодаря полученным данным от завербованного жителя города ВСУ узнавали все точки перемещения российских военных по Херсонской области.

«В настоящее время агент задержан и дает показания», — заявил источник.

Сам задержанный по подозрению в передаче секретных данных рассказал, что сначала собирал информацию о движении военной техники от очевидцев. После получил доступ к 16 камерам наблюдения системы «Безопасный город».

«В мои задачи входили сбор информации, выявление перемещения колонн, скопления мест, где они находились. Передавал эту информацию ВСУ», — заявил мужчина. Он добавил, что куратором его была девушка по имени Валерия. Связь с ней он держал через мессенджеры.

Кроме наблюдения за военными агент следил за перемещениями сотрудников военно-гражданской администрации. ВСУ потребовали, чтобы он выяснил места, где они отдыхают или чаще всего бывают.

«Эту информацию нужно было передавать дальше для того, чтобы их в дальнейшем ликвидировали», — признался задержанный.

В ходе обыска в квартире агента правоохранители нашли автоматы, патроны, гранаты и запчасти для управления системы видеонаблюдения.

После перехода Херсонской области под контроль российских войск там появилась военно-гражданская администрация. В конце июня на нескольких чиновников неизвестные совершили покушение. В частности, в автомобиле руководителя херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева сдетонировало заложенное устройство. Раненого сотрудника доставили в больницу.

Также известно о поджоге машины главы отдела образования, культуры и спорта администрации Каховки Ирины Махневой.