Силовики задержали несколько человек, призывавших к экстремизму в Запорожье в дни референдума | 360°

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Силовики задержали несколько человек, призывавших к экстремизму в Запорожье в дни референдума

Глава ВГА Запорожья Балицкий сообщил о задержании людей, призывавших к экстремизму

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В Запорожской области правоохранительные органы задержали несколько человек, призывавших к экстремизму в дни проведения народного референдума о вступлении региона в состав России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий.

«Задержаны несколько человек, кто или призывал к экстремизму, либо участвовал в экстремистской деятельности, прямо или косвенно», — сообщил он.

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Балицкий добавил, что Украина пытается совершить провокации в дни референдума. Например, накануне в Мелитополе произошел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля.

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Референдум о вхождении в состав РФ проходит с 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Наблюдатель из Венесуэлы Себастьян Агобян Лопес сообщал, что волеизъявление в Запорожье проводится в полном соответствии с демократическими ценностями. По состоянию на 25 сентября свой голос отдали больше половины жителей региона, референдум признан состоявшимся.

Референдумы о присоединении к России

Референдум в Запорожской области 2022

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