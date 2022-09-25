Спецоперация 25 сентября 2022, 13:32 Поделиться Telegram

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Viber Силовики взяли в плен около 20 бойцов ВСУ при попытке покинуть «Азовсталь» — СМИ ТАСС: при попытке сбежать с «Азовстали» задержали около 20 бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Около 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатальона «Азов»* попытались сбежать с территории завода «Азовсталь», сообщили ТАСС в правоохранительных органах ДНР. Силовики взяли в плен несостоявшихся беглецов.

«Порядка 20 военнослужащих ВСУ сдались в плен после неудачной попытки покинуть территорию завода в конце августа этого года», — рассказал собеседник агентства. Адвокат Игорь Вагин, представляющий интересы военнопленных на территории республик Донбасса, подтвердил эту информацию, но комментировать ее не стал.

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Союзные силы взяли под контроль территорию комбината, где укрывались «азовцы»*. В конце мая большая часть сдалась в плен. Один из участников нацбатальона — 19-летний Назарий Гринцевич рассказал, почему решил сложить оружие. По его словам, такой приказ поступил от командования ВСУ. «Сказали сложить оружие и выйти с завода», — заявил молодой человек. Он уточнил, что поступил на службу в день своего совершеннолетия, а под «Азовсталью» провел несколько месяцев.

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* Нацбатальон «Азов», «азовцы» — террористическая организация, запрещенная в России.

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