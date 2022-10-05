Силовики РФ начали формировать главки на новых территориях страны | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 11:11 Поделиться Telegram

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Viber Силовики РФ начали формировать главки на новых территориях страны Силовики РФ начали формировать главки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях РИА «Новости»

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Силовики РФ начали формировать главки на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В настоящее время идет формирование главков силовых структур на вошедших в состав РФ четырех регионах, где прошли референдумы. Данная работа началась заблаговременно. Туда из центральных аппаратов ведомств были направлены сотрудники для оказания методической помощи», — сказал собеседник.

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Ранее президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Соответствующие документы опубликовали.

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Референдумы о присоединении к России прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство проголосовавших высказалось за то, чтобы продолжить жить и развиваться в составе РФ. В своей программной речи по итогам референдумов президент Владимир Путин заявил, что «люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда».

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