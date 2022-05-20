Силовики получили списки погибших на южном направлении солдат ВСУ

Российские силовики получили список погибших, плененных и пропавших без вести в южном направлении бойцов ВСУ. Документы с именами двух с лишним тысяч человек опубликовало РИА «Новости».

Списки передали украинские патриоты. В них значатся имена рядовых и младшего командного состава, офицерские потери держатся в секрете. Среди погибших есть бойцы, которые пали на острове Змеиный. Однако многие из тех, кого уже нет в живых, числятся пропавшими без вести.

«Реакция социума на гибель молодых людей может стать болезненной для общественного мнения. Погибших солдат киевское руководство заносит в списки „пропавших без вести“, чтобы потом по истечении некоторого времени постепенно вбрасывать их в боевые потери», — рассказал источник агентства.

Украинская армия понесла большие потери, и сейчас на поле боя отправляют не обученных бойцов, а простых ребят. Более того, их даже не снабжают достойным оружием — у них находят, например, винтовки Мосина времен Первой мировой войны или автомат Калашникова советского производства калибром 7,62 миллиметра, патроны к которому найти почти невозможно.

Кроме того, ВСУ запретили забирать тела погибших. Российские солдаты находят их после неорганизованных атак, «похожих на забрасывание телами амбразур противника».