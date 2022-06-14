Силовик назвал численность украинских группировок под Донецком

Украинская группировка под Донецком в районе Авдеевки насчитывает свыше 14 тысяч человек. Это силы ВСУ, украинских нацбатов и иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в указанном районе ведутся ожесточенные бои.

«Есть и иностранные наемники. Кроме того, там сейчас бойцы националистических батальонов „Айдар“* и „Донбасс“**. Есть также и из запрещенного в России „Правого сектора“***», — уточнил источник.

Ранее военный журналист, заместитель главреда «Литературной России» Алексей Борзенко в беседе с «360» отметил, что часть иностранных наемников бежит с Украины, не дождавшись оплаты и привычных им условий. Наемники жалуются на то, что ВСУ выдают им плохое снаряжение. В американском СМИ описан случай, когда сразу восемь наемников отряда покинули позиции после того, как получили ракеты и противотанковые комплексы с нерабочим оборудованием для пусковой установки.

* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.

** Батальон «Донбасс» — запрещенный в России националистический батальон.

*** «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.