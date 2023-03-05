Спецоперация 05 марта 2023, 01:11 Сильный взрыв прогремел в Запорожье Рогов сообщил о сильном взрыве в Запорожье РИА «Новости»

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Сильный взрыв случился городе Запорожье, находящемся под контролем властей Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Запорожье громко! Около 23:17 по московскому времени в областном центре <…> прозвучал громкий объемный взрыв», — написал он.

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Воздушную тревогу объявили в субботу вечером сразу в нескольких областях Украины. Согласно данным официального сервиса для оповещения граждан, сигналы об угрозе с воздуха звучали в Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Днем ранее воздушная тревога раздавалась по всей территории Украины.

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Украинские боевики обстреляли Энергодар 3 марта, в городе были слышны взрывы. По словам Рогова, ВСУ открыли огонь из тяжелой артиллерии натовского образца. Больше всего были слышны звуки прилетов в районе промзоны, расположенной недалеко от Запорожской АЭС.