«Сильный взрыв и упал потолок». Женщина рассказала о пострадавших муже и дочери при обстрелах Донецка

Жительница Донецка рассказала, что в результате ударов ВСУ по городу в субботу пострадали ее муж и 17-летняя дочь. Девочка в ожоговом центре, врачи говорят, что она самая тяжелая из пострадавших. Об этом ее мать рассказала корреспонденту «360».

Женщина сообщила, что ее муж дочь в сознании. Девочка готовилась поступать в вуз.

«Ожог. Она вся в осколках. <…> Выпускной класс, поступление. Будем надеяться, что все будет хорошо. <…> Сказали, моя дочка самая тяжелая из всех, кто вчера пострадал», — сообщила она.

На момент взрыва все находились дома.

«Я с ребенком зашла домой. Я даже не слышала прилета. Просто сильный взрыв, упал потолок, я просто машинально младшего взяла, он закричал, я за шкирку и в детскую комнату. Я думала, это газовый котел взорвался. Даже не поняла. Тут закричал с улицы муж. Прилет. Быстренько, телефон. И он сам ее повез в больницу. Потому что быстрее», — сказала она.

От их квартиры почти ничего не осталось.

«Дома у нас еще «Град». Мне кажется, он в земле. Вчера и МЧС приезжали, и газовая служба. Но они не передали в милицию. Сегодня мы лично позвонили, вызвали милицию, но никто еще не приехал», — рассказала она.