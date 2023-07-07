07 июля 2023, 21:56
Сигнал воздушной тревоги зазвучал на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Киеве воздушная тревога прозвучала в 21:18 (время совпадает с московским). Уже через пять минут — в 21:23 — сигнал тревоги объявили на всей территории страны, следует из данных онлайн-карты.
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В ночь на 7 июля украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаевской и Одесской областях Украины. Власти страны, как указывалось, объяснили звуки работой украинской системы противовоздушной обороны.
Сигнал тревоги тогда звучал в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Сирены также работали в подконтрольных киевскому режиму частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
ВС России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Решение об этом было принято после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. За ним, по оценке руководства России, стоят украинские спецслужбы.
Украина
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