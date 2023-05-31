Спецоперация 31 мая 2023, 12:57 Штурмовые отряды ВС России выбили ВСУ с позиций возле Красногоровки и Ясиноватой Минобороны: ВС РФ выбили ВСУ с позиций на участках в районах Красногоровски и Ясиноватой РИА «Новости»

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Вооруженные силы России выбили ВСУ с позиций на ряде участков в районах Красногоровки и Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Достичь этого результата удалось благодаря активным действиям штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса, поддержку которым оказали артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Южная».

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Как пояснил Конашенков, на Донецком направлении наиболее ожесточенные бои идут в районе Авдеевки. Именно на этой территории оперативно-тактическая и армейская авиация российских вооруженных сил нанесла эффективный удар по подразделениям противника. Кроме того, удалось поразить подразделения ВСУ в поселке Химик и уничтожить склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады украинской армии.

Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 200 военнослужащих.