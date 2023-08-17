Спецоперация 17 августа 2023, 13:42 Штурмовые отряды ВС России провели успешное наступление на Донецком направлении Минобороны: штурмовые отряды ВС РФ улучшили положение на Донецком направлении РИА «Новости»

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Штурмовые отряды ВС России провели успешные наступательные действия на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщили в Минобороны.

Южная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила за минувшие сутки четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка в Донецкой Народной Республике, добавили в ведомстве.

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На станции Межевая Днепропетровской области подразделения ВС России уничтожили ракетным ударом воинский эшелон с боеприпасами в районе разгрузки.

За последние 24 часа потери ВСУ на Донецком направлении составили до 310 военнослужащих. Кроме того, противник лишился танка, трех боевых бронированных машин, девяти автомобилей, а также гаубицы Д-20.

На Купянском направлении за сутки уничтожили до 125 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходный миномет «Тюльпан», артиллерийская система М777, а также американскую САУ М109 Paladin.