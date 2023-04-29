Спецоперация 29 апреля 2023, 14:27 Штурмовые отряды продолжили зачистку западных районов Артемовска Минобороны сообщило о продвижении штурмовых отрядов на западе Артемовска РИА «Новости»

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Активные действия штурмовых отрядов в западных районах Артемовска продолжились. Бойцы приступили к освобождению кварталов и зачистке территории от войск противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что поддержку с флангов штурмовикам оказали подразделения воздушно-десантных войск.

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Действующие на Донецком направлении бойцы Южной группировки войск ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем не дали войскам противника перейти в контратаку из города Часов Яр, поселка Калинина и села Красного Донецкой Народной Республики.

Всего на этом участке проведения специальной военной операции военная авиация провела семь вылетов для ударов по позициям противника, а артиллерия провела 58 обстрелов.

Общие потери противника составили 575 человек личного состава и наемников. Также ВСУ лишились двух танков, трех боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин, 12 автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика», гаубицы Д-30, а также двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.