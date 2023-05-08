Спецоперация 08 мая 2023, 14:54 Штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска Минобороны: штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска в ДНР РИА «Новости»

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Штурмовые отряды российских военных в течение прошлых суток продолжили интенсивное наступление на позиции украинских боевиков в западной части Артемовска. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Штурмовые отряды продолжили наступление на западные районы города Артемовск в Донецкой Народной Республике. Поддержку им оказывали воздушно-десантные войска, сковывая на флангах подразделения ВСУ», — сказал он.

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Конашенков отметил, что удары армейской и оперативно-тактической авиации поразили позиции ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Красное в ДНР.

«Всего за прошлые сутки российская авиация совершила пять вылетов, артиллерия решила 69 огневых задач», — добавил представитель Минобороны.

Конашенков отметил, что за прошлые сутки российские военные уничтожили на Донецком направлении свыше 380 украинских боевиков и иностранных наемников.

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о мощном штурме Артемовска подразделениями ЧВК «Вагнер».