08 мая 2023, 14:54
Штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска
Минобороны: штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска в ДНР
Штурмовые отряды российских военных в течение прошлых суток продолжили интенсивное наступление на позиции украинских боевиков в западной части Артемовска. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Штурмовые отряды продолжили наступление на западные районы города Артемовск в Донецкой Народной Республике. Поддержку им оказывали воздушно-десантные войска, сковывая на флангах подразделения ВСУ», — сказал он.
Реклама
Конашенков отметил, что удары армейской и оперативно-тактической авиации поразили позиции ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Красное в ДНР.
«Всего за прошлые сутки российская авиация совершила пять вылетов, артиллерия решила 69 огневых задач», — добавил представитель Минобороны.
Конашенков отметил, что за прошлые сутки российские военные уничтожили на Донецком направлении свыше 380 украинских боевиков и иностранных наемников.
Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о мощном штурме Артемовска подразделениями ЧВК «Вагнер».
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама