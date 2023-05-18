Спецоперация 18 мая 2023, 15:08 Штурмовые отряды продолжили бои за Артемовск при поддержке ВДВ Минобороны: штурмовые отряды продолжают бои по освобождению Артемовска при поддержке ВДВ РИА «Новости»

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Воздушно-десантные войска РФ оказывают активную поддержку штурмовым отрядам, которые продолжают биться за освобождение Артемовска. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что артиллерия Южной группировки войск нанесла удары с помощью оперативно-тактической и армейской авиации на Донецком направлении. Атака поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики.

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Кроме того, авиация ВС РФ совершила семь вылетов в этом районе за минувшие сутки. Артиллерия группировки войск выполнила 72 огневые задачи.

За сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении до 200 военнослужащих и наемников. Противник лишился одного танка, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей и двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

Ранее газета Bild написала, что российские военнослужащие контролируют Артемовск на 99%. По данным издания, участники спецоперации полностью возьмут город в течение нескольких дней или даже часов.