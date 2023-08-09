Спецоперация 09 августа 2023, 07:01 Штурмовые группы ВСУ потеряли при столкновении с группировкой войск «Центр» около 60 бойцов Группировка войск «Центр» отразила 6 атак на Сватовском и Краснолиманском направлениях РИА «Новости»

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На Сватовском и Краснолиманском направлениях группировка войск «Центр» отразила шесть атак штурмовых групп противника и уничтожила опорный пункт. Заявление начальника пресс-центра группировки Александра Савчука опубликовало Минобороны России.

Российские войска обороняли занятые рубежи на Сватовском и Краснолиманском направлениях, когда штурмовые группы 21-й, 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады Вооруженных сил Украины пошли в атаку. Александр Савчук сообщил, что при помощи артиллерии и авиации сорвали шесть нападений.

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«Потери противника составили около 60 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два пикапа», — сказал он.

Опорный пункт ВСУ уничтожили тяжелой огнеметной системой «Солнцепек», два пункта временной дислокации, командно-наблюдательный и еще один опорный пункты вблизи села Червоная Диброва и Серебрянского лесничества — силами бомбардировочной авиации.

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