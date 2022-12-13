13 декабря 2022, 15:05
Штурмовые группы ВСУ попытались пойти в атаку на Краснолиманском направлении
Минобороны РФ: ВС пресекли контратаку штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные сорвали контратаку трех штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Они собирались выступить их населенных пунктов Терны и Ямполовка, рассказали в Минобороны России.
Российские военные накрыли их огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на старте, у населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Больше полусотни бойцов погибли либо получили ранения, три пикапа, две боевые машины пехоты и один бронеавтомобиль вышли из строя.
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Артиллерия, ракетные войска и авиация за сутки разбили семь пунктов управления ВСУ на территории Харьковской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики. Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника и две ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS над Луганской Народной Республикой. В Херсонской области засекли противорадиолокационную ракеты HARM.
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