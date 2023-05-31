Спецоперация 31 мая 2023, 05:59 Штурмовой отряд ВДВ захватил опорный пункт украинских боевиков РИА «Новости»

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Штурмовой отряд Воздушно-десантных войск России захватил опорный пункт ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили Минобороны, передало издание «Известия».

«Выдвинулись группой, вскрыли позиции ВСУ. Сразу, долго не думая, провели массированную крупнокалиберную артподготовку — минометами и ствольной артиллерией», — заявил командир группы с позывным Аркада.

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Военный отметил, что в момент приезда украинской бронетехники, бойцы ВС РФ скорректировали огонь на нее. Практически каждый окоп был ликвидирован. После этого военные сменили тактику на точечную, пользуясь специальными дронами-камикадзе, которые способны залетать прямиком в укрытие с боевиками ВСУ. Таким образом противник был уничтожен.

Российские военные под прикрытием бронегруппы и артиллерии выдвинулись на штурм. В результате миссии они продавили сопротивление боевиков ВСУ и уничтожили опорный пункт, а также существенное число личного состава украинских войск.

Ранее стало известно о потопе десантного корабля Украины в порту Одессы посредством ночного удара ВС РФ. Благодаря атаке палуба воспламенилась, огонь начал распространяться и добрался до трюма, где хранились боеприпасы. Из-за этого случился мощный взрыв и корабль пошел ко дну.