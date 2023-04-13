Важное 13 апреля 2023, 14:40 Штурмовиков «Вагнера» в Артемовске поддержали авиация и артиллерия Минобороны: авиация в Артемовске провела 12 вылетов для поддержки ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продолжили активное наступление в центре Артемовска. Их поддержали самолеты Воздушно-космических сил России и ракетные войска, сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он рассказал об успехах российских военных на Донецком направлении за прошедшие сутки. В центре Артемовска продолжили боевые действия высокой интенсивности — штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» пытались вытеснить украинских военных.

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На флангах их поддержали воздушно-десантные войска, перекрыв переброску резервов ВСУ и одновременно с этим не позволив им отступить из Артемовска. Самолеты ВКС помогли «музыкантам» с неба. За сутки они совершили 12 вылетов. Артиллерия и ракетные подразделения выполнили в интересах операции 57 огневых задач.

Российские силы почти полностью заблокировали ВСУ на западе Артемовска, сообщил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин. Командир ЧВК «Вагнер» заявил, что украинские боевики принялись взрывать жилые многоэтажки.