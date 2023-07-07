Спецоперация 07 июля 2023, 06:16 Штурмовиков ЦВО наградили за разгром превосходящего украинского подразделения Штурмовики ЦВО остановили превосходящее подразделение ВСУ и взяли в плен 5 солдат РИА «Новости»

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Бойцы штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа разгромили на Краснолиманском направлении превосходящее по численности украинское подразделение. За это их удостоили госнаград, сообщило Минобороны России.

Российское подразделение обороняло позиции на Краснолиманском направлении. Группе штурмовиков поручили пройти под огнем Вооруженных сил Украины, доставить сослуживцам средства противотанковой борьбы и боеприпасы. Во время продвижения они наткнулись на опорный пункт противника, который защищало подразделение, превосходящее бойцов по численности.

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Командир группы с позывным Камаз приказал военным рассредоточиться и занять места, а противнику предложил сдаться. После отказа российские военнослужащие открыли огонь, постоянно перемещаясь. Им удалось убедить ВСУ в своем численном превосходстве. В результате большинство боевиков погибли, пятерых взяли в плен.

Шестерых штурмовиков представили к высоким госнаградам. Командира отметили «Орденом Мужества», остальных военнослужащих — медалями «За отвагу». Их вручили на передовой.

Ордена Мужества посмертно удостоили уроженца Серебряных Прудов Владимира Стюжнева за освобождение Донбасса. Награду передали его матери.