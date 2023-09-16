16 сентября 2023, 14:07
Штурмовики ВСУ пустились в бегство у Работина
Рогов: российские военные обратили в бегство штурмовиков ВСУ в районе Работина
Рядом с селом Работино в Запорожской области военнослужащие ВС России заставили спасаться бегством штурмовые группы украинских войск. Об этом РИА «Новости» рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил что рядом с Работином боевики ВСУ несколько раз пытались пойти в атаку небольшими группами без применения тяжелой техники.
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«Они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия. Количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками», — подчеркнул Рогов.
С российской стороны, по его словам, хорошо показали себя бойцы 291-го полка. Разведка быстро определяла расположение противника, а затем по нему работала артиллерия.
В районе Работина ВС России также разрушили пункт временной дислокации украинских войск. Удар по нему нанесли авиабомбами.
Ситуация вокруг села Работино пока что остается одной из самых сложных в зоне проведения спецоперации. ВСУ обстреливают населенный пункт несколько месяцев и не раз предпринимали попытки пойти на его штурм.
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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