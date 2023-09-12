Важное 12 сентября 2023, 11:39 Штурмовики ВСУ понесли огромные потери при попытке закрепиться в Опытном Минобороны: ВСУ понесли огромные потери, им не удалось закрепиться в Опытном Ministry of Defense of Ukraine

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Штурмовые отряды украинской армии потеряли много своих бойцов. Им не удалось закрепиться в поселке Опытном в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, военные 1-го армейского корпуса ВС России уничтожают украинских военных и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов противника прорваться и закрепиться в Опытном.

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«Штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в Опытном не могут», — подчеркнули в министерстве.

Там уточнили, что передвижение Вооруженных сил Украины определяют операторы беспилотных летательных аппаратов и разведка. Артиллерия же наносит удары по штурмовикам. Минобороны добавило, что российские силы удерживают поселок Опытное.

Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил потери ВСУ в ходе контрнаступления. По его словам, украинская армия потеряла более 71 тысячи бойцов.