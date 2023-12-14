Спецоперация 14 декабря 2023, 05:00 Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино, взяв двух солдат в плен Бойцы ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино, двое солдат сдались в плен РИА «Новости»

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Штурмовые подразделения ВДВ России уничтожили отряд бойцов ВСУ во время штурма украинского опорного пункта под селом Работино в Запорожской области. Два боевика сдались в плен. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщило РИА «Новости».

«Воины-десантники… зашли в лесопосадку, где находилось подразделение ВСУ, и плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника», — рассказали в ведомстве.

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После того, как десантники взяли позиции украинской армии, они провели зачистку: уничтожили большое количество солдат ВСУ и двоих взяли в плен.

Ранее сообщалось о 20 бойцах Вооруженных сил Украины, сдавшихся в плен под Артемовском после боя. В атаке на украинские позиции так же участвовали подразделения ВДВ. При поддержке бронемашин БМД-2К-АУ и расчетов БПЛА российские военные оттеснили противника, несмотря на то, что в обороне ВСУ участвовал спецназ.