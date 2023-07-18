18 июля 2023, 06:36
Штурмовики Су-25СМ накрыли украинские позиции 150 кумулятивно-осколочными ракетами
Минобороны показало вылет Су-25СМ и удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи двух штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа ударили по огневым средствам на позициях украинских войск, пролетев на скорости 800 километров в час, и успешно вернулись на аэродром базирования. Боевой вылет показало Минобороны России.
Несшие боевое дежурство экипажи получили задание — поразить огневые средства Вооруженных сил Украины на позициях на Краснолиманском направлении. Пара Су-25СМ поднялась в воздух. Для того чтобы остаться для противника незамеченными, они летели на высоте не более 25 метров на скорости 800 километров в час, огибая рельеф.
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Штурмовики выпустили по цели свыше 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ калибра 80 миллиметров, выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования. Объекты ВСУ успешно уничтожили.
Наступая на Купянск, российские войска заняли поселок Новоселовское. Они взяли под контроль оставшийся участок лесополосы.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Красный Лиман
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