Спецоперация 18 июля 2023, 06:36 Штурмовики Су-25СМ накрыли украинские позиции 150 кумулятивно-осколочными ракетами Минобороны показало вылет Су-25СМ и удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

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Экипажи двух штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа ударили по огневым средствам на позициях украинских войск, пролетев на скорости 800 километров в час, и успешно вернулись на аэродром базирования. Боевой вылет показало Минобороны России.

Несшие боевое дежурство экипажи получили задание — поразить огневые средства Вооруженных сил Украины на позициях на Краснолиманском направлении. Пара Су-25СМ поднялась в воздух. Для того чтобы остаться для противника незамеченными, они летели на высоте не более 25 метров на скорости 800 километров в час, огибая рельеф.

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Штурмовики выпустили по цели свыше 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ калибра 80 миллиметров, выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования. Объекты ВСУ успешно уничтожили.

Наступая на Купянск, российские войска заняли поселок Новоселовское. Они взяли под контроль оставшийся участок лесополосы.