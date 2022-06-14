Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированную локацию живой силы и техники ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России выполнили боевой вылет и уничтожили замаскированную позицию ВСУ. Кадрами выполнения задачи поделилось Минобороны.

На видео попал полный цикл боевого вылета — от подготовки к старту до приземления. На всех штурмовиках есть отличительная символика ВС России — литеры Z и V. Ее нанесли на хвостовую и носовую части Су-25.

Оператор показал, что боевые отсеки полностью заполнены снарядами. Член экипажа выполнил предполетный осмотр судна. В боевом вылете участвовало несколько Су-25. Они летели на низкой высоте, что позволило обнаружить и прицельно ударить по локации противника. После запуска ракет штурмовики уходили с курса и выполняли ряд маневров. Сам полет проходил днем, в малооблачную погоду и при хорошей видимости.

В момент приземления штурмовики выпустили парашюты в хвостовой части судна. Сотрудники аэродрома помогли экипажу вернуться на место базирования.