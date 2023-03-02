02 марта 2023, 08:52
Штурмовики Су-25 ВКС России атаковали колонну ВСУ под Запорожьем
RusVesna: самолеты Су-25 ВКС России атаковали колонну ВСУ на Запорожском направлении
Экипажи Су-25 Воздушно-космических сил России атаковали колонну украинских боевиков на Запорожском направлении. Кадры ракетного удара штурмовиков опубликовал Telegram-канал «Военкоры „Русской весны“».
«Штурмовики Су-25 атаковали колонну врага на Запорожском фронте: разведка 42-й дивизии наводит авиацию», — уточнили военкоры.
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В сообщении обратили внимание, что колонну ВСУ обнаружили разведчики. Координаты передали российской авиации и артиллерии.
В конце февраля экипажи Су-25 ВС России ударили по ВСУ в Авдеевке. Штурмовики сбросили авиационные фугасные бомбы ФАБ-500 на украинские позиции.
Кроме того, российские войска уничтожили более 200 боевиков ВСУ под Донецком. В этот же день противник лишился шести бронированных машин, четырех автомобилей, одной установки РСЗО «Град» и гаубицы Д-20.
Ракетные войска и артиллерия поразили 97 артиллерийских подразделений украинских боевиков.
Специальная военная операция РФ на Украине
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