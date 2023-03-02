Спецоперация 02 марта 2023, 08:52 Штурмовики Су-25 ВКС России атаковали колонну ВСУ под Запорожьем RusVesna: самолеты Су-25 ВКС России атаковали колонну ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Экипажи Су-25 Воздушно-космических сил России атаковали колонну украинских боевиков на Запорожском направлении. Кадры ракетного удара штурмовиков опубликовал Telegram-канал «Военкоры „Русской весны“».

«Штурмовики Су-25 атаковали колонну врага на Запорожском фронте: разведка 42-й дивизии наводит авиацию», — уточнили военкоры.

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В сообщении обратили внимание, что колонну ВСУ обнаружили разведчики. Координаты передали российской авиации и артиллерии.

В конце февраля экипажи Су-25 ВС России ударили по ВСУ в Авдеевке. Штурмовики сбросили авиационные фугасные бомбы ФАБ-500 на украинские позиции.

Кроме того, российские войска уничтожили более 200 боевиков ВСУ под Донецком. В этот же день противник лишился шести бронированных машин, четырех автомобилей, одной установки РСЗО «Град» и гаубицы Д-20.

Ракетные войска и артиллерия поразили 97 артиллерийских подразделений украинских боевиков.