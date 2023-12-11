Спецоперация 11 декабря 2023, 08:01 Штурмовики Су-25 уничтожили укрепления и живую силу ВСУ на Донецком направлении

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Штурмовики Су-25 уничтожили живую силу и укрепления ВСУ на Донецком направлении. Видео с места событий показало Минобороны России.

Летчик с позывным «Фермер» буднично рассказал о вылете в район удара, выполнении самого удара, противоракетном маневрировании и возвращении штурмовика на аэродром.

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«Наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования. По докладу передового авиационного наводчика выполнили задачу на оценку „отлично“», — отметил он.

Ранее стало известно, что ВС России предотвратили три попытки ВСУ провести ротацию войск у Золотой Нивы и Новодонецкого.

Полковник СБУ Роман Костенко в беседе с журналистами признал, что Россия превосходит Украину в количестве и качестве артиллерии, авиации и дальнобойных ракет, но главное — в стратегическом вооружении. В этой сфере Украина «и рядом не стоит» с Россией, подчеркнул Костенко.

До этого превосходство ВС России на фронте констатировал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.