11 декабря 2023, 08:01
Штурмовики Су-25 уничтожили укрепления и живую силу ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 уничтожили живую силу и укрепления ВСУ на Донецком направлении. Видео с места событий показало Минобороны России.
Летчик с позывным «Фермер» буднично рассказал о вылете в район удара, выполнении самого удара, противоракетном маневрировании и возвращении штурмовика на аэродром.
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«Наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования. По докладу передового авиационного наводчика выполнили задачу на оценку „отлично“», — отметил он.
Ранее стало известно, что ВС России предотвратили три попытки ВСУ провести ротацию войск у Золотой Нивы и Новодонецкого.
Полковник СБУ Роман Костенко в беседе с журналистами признал, что Россия превосходит Украину в количестве и качестве артиллерии, авиации и дальнобойных ракет, но главное — в стратегическом вооружении. В этой сфере Украина «и рядом не стоит» с Россией, подчеркнул Костенко.
До этого превосходство ВС России на фронте констатировал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
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