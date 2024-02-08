Спецоперация 08 февраля 2024, 07:27 Штурмовики Су-25 показали высший пилотаж во время удара по ВСУ Минобороны: экипаж Су-25 показал высший пилотаж на малой высоте при ударе по ВСУ РИА «Новости»

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Российский экипаж Су-25 показал высший пилотаж при атаке по позициям Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении на предельно малой высоте. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Судя по кадрам, пилоты с пологого кабрирования запустили ракеты С-8 по позициям украинских боевиков. После этого экипаж ушел с места атаки при помощи переворота — одной из сложнейшей техник высшего пилотажа. Самолет при этом переворачивается вверх «брюхом» и разворачивается на 180 градусов.

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В оборонном ведомстве уточнили, что экипаж ударил по украинским позициям всего с высоты в 25 метров.

«По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме», — уточнили в министерстве.

Также на видео попала работа армейской авиации на вертолетах Ка-52М. Экипаж пустил ракеты по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины в районе Луганской Народной Республики.