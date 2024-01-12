Спецоперация 12 января 2024, 13:34 Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении МО: экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении

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Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удары по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ведомство также показало кадры атаки. На видео сняли взлет истребителя, вид из кабины пилота и выпуск снарядов.

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«Полет прошел в штатном режиме. По докладу передового авиационного наводчика все указанные цели поражены», — рассказали в Минобороны.

Ранее операторы БПЛА из числа тульских десантников ликвидировали группу пехоты ВСУ под Соледаром. Российские бойцы сбросили гранаты с помощью беспилотников. Четырех украинских националистов уничтожили точным попаданием.

Массированные удары ВС России по военным объектам на Украине шокировали НАТО. Атаки российских войск свели на нет все усилия стран Североатлантического альянса по поставке ракет для Вооруженных сил Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис. Он напомнил о трех сериях крупных авиаударов со стороны ВС РФ.