28 ноября 2022, 08:39
Штурмовики Су-25 на малой высоте ударили по скрытым позициям ВСУ
Минобороны России показало, как Су-25 разбили замаскированные позиции ВСУ
Российские военные уничтожили с воздуха замаскированные позиции Вооруженных сил Украины. Боевой вылет штурмовиков Су-25 показало Минобороны.
Экипажи штурмовой авиации вылетели парой. Они ударили по военным объектам и технике украинских подразделений с малой высоты, разбили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику. Затем штурмовики вернулись на аэродром, где инженеры подготовили их к новому вылету.
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В Минобороны России рассказали, что штурмовики Су-25 уничтожают не только подвижные и неподвижные наземные объекты, но и малоскоростные воздушные цели. Разработчики оснастили их авиапушками ГШ-30-2. Самолеты стреляют ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», корректируемыми авиабомбами и другими видами вооружения.
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В октябре эти самолеты поразили другие укрепленные замаскированные позиции ВСУ, а также бронированную технику. Кроме того, военные показали работу пилота Су-25 из кабины штурмовика.
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