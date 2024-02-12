Спецоперация 12 февраля 2024, 10:44 Штурмовики Су-25 атаковали ВСУ на Донецком направлении Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские ударные самолеты Су-25 нанесли удар по подразделениям украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли удар по живой силе и замаскированной технике противника неуправляемыми авиационными ракетами на Донецком направлении. Передовые авиационные наводчики корректировали боевую работу», — заявили в ведомстве.

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В Минобороны уточнили, что экипажи провели маневр «змейка» с отстрелом ложных тепловых целей для предотвращения пуска украинской стороной ракет из переносных зенитных ракетных комплексов. После завершения задания летчики вернулись в район базирования.

«Согласно докладу авиационных наводчиков, все цели успешно поразили», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что артиллеристы российской группировки войск «Запад» уничтожили минометный расчет украинских боевиков на Купянском направлении.