12 февраля 2024, 10:44
Штурмовики Су-25 атаковали ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении
Российские ударные самолеты Су-25 нанесли удар по подразделениям украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли удар по живой силе и замаскированной технике противника неуправляемыми авиационными ракетами на Донецком направлении. Передовые авиационные наводчики корректировали боевую работу», — заявили в ведомстве.
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В Минобороны уточнили, что экипажи провели маневр «змейка» с отстрелом ложных тепловых целей для предотвращения пуска украинской стороной ракет из переносных зенитных ракетных комплексов. После завершения задания летчики вернулись в район базирования.
«Согласно докладу авиационных наводчиков, все цели успешно поразили», — добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что артиллеристы российской группировки войск «Запад» уничтожили минометный расчет украинских боевиков на Купянском направлении.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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