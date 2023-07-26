Спецоперация 26 июля 2023, 06:11 Штурмовая группа ВСУ за 2 дня потеряла до 100 бойцов Командир «Барса»: группа ВСУ на Запорожском направлении за 2 дня лишилась 70-100 бойцов РИА «Новости»

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Украинская штурмовая группа пыталась напасть на позиции российского отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» на Запорожском направлении, но понесла большие потери. Командир отряда с позывным Сатурн сообщил РИА «Новости», что за два дня погибли от 70 до 100 боевиков.

«За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров рядом с нами, не буду говорить, где населенный пункт, у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь у противника», — сказал он.

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Штурмовая группа Вооруженных сил Украины, по его словам, пыталась взять под контроль позиции российских добровольцев, но столкнулась с упорным сопротивлением. Кроме погибших у противника много раненых. Сатурн сообщил, что командир роты просил эвакуировать своих солдат, но не дождался помощи, и многие из них умерли спустя время от ранений.

Армия противника испытала дефицит не только в личном составе, но и технике. Военкоры сообщили, что на одном из участков фронта ВСУ пришлось передвигаться на тракторном плуге.