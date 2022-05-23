Артиллерия и пехота ЛНР возобновили штурм Северодонецка

Утром 23 мая Народная милиция ЛНР возобновила освобождение Северодонецка от националистов, сообщило РИА «Новости».

Артиллерия открыла огонь с северного, южного и восточного направлений. Корректировать удары помогают беспилотники. В свою очередь пехота попыталась прорваться в город с севера, со стороны поселков Воеводовка и Щедрищево. Уличные бои начались у автовокзала.

Ранее бойцы рассказали, что освобождение Северодонецка и Лисичанска, за которыми заканчивается историческая граница ЛНР, произойдет в ближайшее время. Они показали место, где недавно велись постоянные обстрелы, а теперь тихо. ВСУ разрушили местные школы и детсады, некоторые из них приспособили под огневые точки и склады для хранения боеприпасов.