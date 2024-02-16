16 февраля 2024, 20:57
Штурм позиций ВСУ в районе Новомихайловки сняли на видео
Минобороны России показало штурм позиций ВСУ в районе Новомихайловки
Морпехи Тихоокеанского флота пошли на штурм позиций ВСУ в районе Новомихайловки. Кадры работы российских военных опубликовали в Telegram-канале Минобороны.
«Подразделения морской пехоты значительно улучшили положение по переднему краю и продолжают продвижение», — подчеркнули в ведомстве.
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Поддержку им оказала артиллерия и штурмовая авиация. Морпехи атаковали противника одновременно с нескольких направлений и начали методично взламывать оборону ВСУ.
В Минобороны отмечали, что за неделю в плен российской армии сдались 35 бойцов ВСУ.
Российским бойцам также удалось вычислить расчет ВСУ РСЗО Vampire, который вел обстрел Белгорода. Вооруженные силы России начали работу по его уничтожению.
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