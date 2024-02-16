Спецоперация 16 февраля 2024, 20:57 Штурм позиций ВСУ в районе Новомихайловки сняли на видео Минобороны России показало штурм позиций ВСУ в районе Новомихайловки

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Морпехи Тихоокеанского флота пошли на штурм позиций ВСУ в районе Новомихайловки. Кадры работы российских военных опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

«Подразделения морской пехоты значительно улучшили положение по переднему краю и продолжают продвижение», — подчеркнули в ведомстве.

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Поддержку им оказала артиллерия и штурмовая авиация. Морпехи атаковали противника одновременно с нескольких направлений и начали методично взламывать оборону ВСУ.

В Минобороны отмечали, что за неделю в плен российской армии сдались 35 бойцов ВСУ.

Российским бойцам также удалось вычислить расчет ВСУ РСЗО Vampire, который вел обстрел Белгорода. Вооруженные силы России начали работу по его уничтожению.