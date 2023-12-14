Спецоперация 14 декабря 2023, 11:00 Штурм опорного пункта ВСУ возле Работино сняли на видео Минобороны показало, как ВДВ зачистили опорный пункт ВСУ под Работино

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Российские десантники зачистили опорный пункт Вооруженных сил Украины в лесополосе возле населенного пункта Работино Запорожской области. Минобороны показало кадры штурма.

Подразделение ВСУ засело в лесопосадке. Бойцы Воздушно-десантных войск приблизились к противнику и накрыли плотным огнем из стрелкового оружия. Сопротивление украинских солдат подавили, опорный пункт взяли под контроль и зачистили.

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«В результате штурма уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое сдались в плен», — сообщила пресс-служба министерства.

В районе Работина при поддержке артиллерии ударили по бойцам и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. На Запорожском направлении за сутки до 45 украинских бойцов получили ранения или погибли, удалось вывести из строя два автомобиля противника.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал ситуацию на этом участке спецоперации стабильно напряженной. По его информации, российская группировка продвинулась вперед к северо-востоку от Новопокровки.