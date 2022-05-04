Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе не штурмуется, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Огонь велся из-за единичных попыток националистов занять огневые позиции, сообщило РИА «Новости».

«Они подавляются весьма оперативно», — заявил он.

Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин ранее отдал приказ об отмене штурма, и российские военные его исполняют. В свою очередь, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на последнем селекторном совещании заявил, что Мариуполь находится под контролем и возвращается к мирной жизни. Военные не оставили попыток убедить националистов отпустить запертых на «Азовстали» мирных жителей и самим сложить оружие.

Россия объявила режим прекращения огня, однако 2 мая запертые на территории комбината националисты его нарушили. Из «Азовстали» успели выйти более 100 человек. По информации главы Чечни Рамзана Кадырова, там находятся еще 150 мирных жителей 170 раненых.