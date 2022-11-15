15 ноября 2022, 08:33
Штаб теробороны сообщил об освобождении Опытного в ДНР
Штаб теробороны ДНР: союзные войска освободили поселок Опытное
Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила населенный пункт Опытное в Донецкой Народной Республике на Авдеевском направлении. Информация об этом появилась в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное», — говорится в сообщении.
Реклама
Отмечается также, что союзные войска продолжают наступление по нескольким направлениям.
Реклама
Ранее политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» назвал одной из главных текущих задач спецоперации перегруппировку войск и взятие Авдеевки. Эксперт также отметил, что российская армия закрепилась на своих позициях и отражает все попытки контрнаступления украинских боевиков, в том числе на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Накануне также стало известно, что ВС России полностью освободили Павловку в ДНР.
ДНР
ЛНР
Армия
Реклама
Реклама