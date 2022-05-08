Штаб теробороны ДНР: с «Азовстали» удалось вывести 182 человека

Эвакуационными коридорами с оккупированной националистами территории завода «Азовстали» воспользовались 182 мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В общей сложности с территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе эвакуированы 182 человека, в том числе старики, женщины и дети», — написали представители ведомства.

Они отметили, что всех вывезенных с завода направили в пункт временного пребывания «Безыменное». Там беженцев накормили и дали теплое питье, оказали медицинскую помощь и выделили койко-место. Часть людей захотели уехать в подконтрольные киевскому режиму районы. Их передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

В штабе подчеркнули, что Вооруженные силы России и ДНР обеспечивали безопасную эвакуацию мирных жителей с «Азовстали». Одной из мер был так называемый режим тишины.