Бойцы НМ ДНР приступили к зачистке Углегорской ТЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны республики.

«Идет зачистка Углегорской ТЭС», — сообщили бойцы.

В общей сложности войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии освободили от националистов 255 населенных пунктов.

Углегорская ТЭС находится в Светлодарске и является одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. В воскресенье исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько заявил, что военные полностью заблокировали ее территорию. Светлодарск находится в 18 километрах от Дебальцева. Город освободили в мае.

Украинские военные также покинули Северск. Его взяли под контроль 18 июля. Украинское командование отдало своим войскам приказ отступить.