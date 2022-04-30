Штаб теробороны ДНР: над Снежным в ДНР перехватили ракету ТРК «Точка-У»

Средства ПВО перехватили ракету ТРК «Точка-У» над городом Снежное в ДНР. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

По данным ИА REGNUM, оружие повредило дома.

«Обломки ракеты упали в микрорайоне Черемушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов», — говорится в сообщении.

Другие подробности происшествия пока не известны.

ТРК «Точка-У» — это устаревший, но все еще опасный ракетный комплекс, доставшийся в наследство от СССР. Его создали в 70-х годах в Коломенском КБ под руководством конструктора Сергея Непобедимого.

Ракеты содержат кассетные заряды с осколочными элементами, которые способны накрыть до семи гектаров. Осколочно-фугасные боеголовки имеют площадь поражения от двух до трех гектаров и взрываются на высоте 20 метров, чтобы обеспечить максимальную площадь поражения.