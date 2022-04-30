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    30 апреля 2022, 11:08

    Штаб теробороны ДНР: над Снежным в ДНР перехватили ракету ТРК «Точка-У»

    Александр Иванов

    Средства ПВО перехватили ракету ТРК «Точка-У» над городом Снежное в ДНР. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

    По данным ИА REGNUM, оружие повредило дома.

    «Обломки ракеты упали в микрорайоне Черемушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов», — говорится в сообщении.

    Другие подробности происшествия пока не известны.

    ТРК «Точка-У» — это устаревший, но все еще опасный ракетный комплекс, доставшийся в наследство от СССР. Его создали в 70-х годах в Коломенском КБ под руководством конструктора Сергея Непобедимого.

    Ракеты содержат кассетные заряды с осколочными элементами, которые способны накрыть до семи гектаров. Осколочно-фугасные боеголовки имеют площадь поражения от двух до трех гектаров и взрываются на высоте 20 метров, чтобы обеспечить максимальную площадь поражения.