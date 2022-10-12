Штаб «Правого сектора» и узел связи «Азова» уничтожили в районе Запорожья | 360°

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12 октября 2022, 15:25

Штаб «Правого сектора» и узел связи «Азова» уничтожили в районе Запорожья

Минобороны: ВС РФ уничтожили штаб «Правого сектора» и узел связи «Азова» районе Запорожья

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Российские военные уничтожили в районе Запорожья штаб запрещенного в РФ националистического движения «Правый сектор»*. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Помимо этого, ВС РФ нанесли удары по узлу связи националистического формирования «Азов»** (признан террористической организацией и запрещен), а также двум пунктам временной дислокации иностранных наемников.

На Андреевском направлении российские войска нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ, которые пытались выдвинуться для атаки в направлении Костромки и Ищенки Херсонской области. В итоге противник потерял более 90 украинских военнослужащих, лишился двух танков, трех бронеавтомобилей и пяти пикапов.

* «Правый сектор» — признан террористической организацией и запрещен в России.

** «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.

Минобороны РФ

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