Схрон украинских дезертиров нашли под Херсоном

Российские военные нашли схрон украинских дезертиров в Херсонской области. Бойцы ВСУ оставили оружие и форму, а сами покинули позиции в гражданской одежде.

Схрон украинских дезертиров обнаружили 24 мая. Военнослужащие переоделись в обычную одежду и убежали со своих позиций в лесу.

«На форме есть конкретные фамилии предателей-военнослужащих. Как я понимаю, это части ПВО, зенитно-ракетные подразделения. Бросили так называемое украинское небо, оставив его полностью на попечение врагу», — пояснил автор видео, снятого на месте схрона.

По словам военного, российские бойцы насчитали порядка 16 комплектов военной формы. Еще они нашли один экземпляр оружия. Сейчас военные продолжают искать украинских дезертиров.

Ранее офицерам ВСУ предложили разрешить убивать дезертиров. Законопроект о расправе над самовольно покинувшими позиции солдатами внесла в Верховную раду депутат и член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Документ уже добавили в базу данных Рады.