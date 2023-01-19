Спецоперация 19 января 2023, 09:24 Схрон с большим запасом самодельных взрывных устройств нашли в ЛНР Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о найденном схроне со взрывными устройствами

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Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР нашли тайник с самодельным взрывным устройством (СВУ). Оно готовилось для совершения террористических актов, написал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Сотрудниками МГБ ЛНР в одном из населенных пунктов республики обнаружен тайник с самодельным взрывным устройством, установленным в неизвлекаемое положение», — заявил он.

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По его словам, взрывное устройство состояло из шести 120-миллиметровых мин, их масса — порядка 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Представители МГБ уничтожили СВУ прямо на месте.

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Марочко предположил, что взрывное устройство, скорее всего, делали специалисты по минно-взрывному делу. Он добавил, что МГБ ЛНР сейчас ищет людей, занимавшихся оборудованием схрона и готовивших диверсионно-террористические акты на территории Луганской Народной Республики.