Схрон с боеприпасами ВСУ обнаружили в Харьковской области

Гранаты, патроны и РПГ обнаружили в схроне у города Изюм Харьковской области, сообщил источник ТАСС. По его информации, подходы к тайнику были заминированы.

Схрон с оружием обнаружили в лесу, когда полиция проверяла информацию о возможно действующей диверсионно-разведывательной группе в Изюме.

«В схроне нашли и изъяли пять РПГ-22, ручные гранаты РГ-42, Ф-1 и РГД-5, снаряженные запалами, и еще порядка четырех тысяч патронов к стрелковому оружию», — рассказал собеседник агентства. По его словам, украинские военные заминировали подходы к тайнику противопехотной осколочной миной МОН-50.

Две недели назад бойцы Росгвардии нашли схрон на территории Луганской Народной Республики. В тайнике были личные дела украинских военных, а также автоматы Калашникова, иностранные ручные штурмовые гранатометы, противотанковые ракеты и 10 мин.