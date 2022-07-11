Шредер выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине

Конфликт на Украине необходимо решать сугубо дипломатическим путем. Такого мнения придерживается экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Его цитаты опубликовала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Судьбу военнослужащих и украинского гражданского населения можно облегчить лишь посредством дипломатического решения», — подчеркнул Шредер.

Он добавил, что не намерен отказываться от «возможностей говорить с президентом Путиным».

Герхард Шредер был канцлером Германии в период с 1998 по 2005 год. По просьбе властей Украины он стал посредником в переговорах с Россией во время спецоперации. В конце апреля бывший немецкий канцлер заявил, что российский президент Владимир Путин заинтересован в прекращении специальной операции, но «есть несколько моментов, которые необходимо уточнить».

С 2017 года Шредер являлся председателем совета директоров «Роснефти». В мае немецкие СМИ написали, что евродепутаты потребуют от Совета ЕС включения Шредера в санкционные списки, если он не откажется от этого поста. Через пару дней стало известно о намерении Шредера покинуть совет директоров компании.