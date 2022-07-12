Шотландия временно отказалась принимать украинских беженцев

Власти Шотландии вслед за Уэльсом приняли решение не принимать беженцев с Украины, поскольку не хватает жилья для их размещения, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена шотландского правительства Нила Грея.

По его словам, это было «исключительно сложное решение». На ближайшие три месяца власти отказались от программы «суперспонсорства». Известно, что ограничения не затронут тех, кто подал заявки.

Порядка 20% украинцев, получивших британские визы, запросили помощь в Шотландии. Правом на получение «суперспонсорства» воспользовались почти семь тысяч человек. Однако сейчас власти столкнулись с нехваткой жилья. Для решения этой проблемы пришлось арендовать лайнер, куда разместили около 700 человек.

Ранее сообщалось, что после начала спецоперации в Россию прибыло более 2,3 миллиона беженцев с Украины. Им предоставляют временное размещение на территории социальной инфраструктуры, в том числе в санаториях и детских лагерях.