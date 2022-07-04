Шольц признался в отсутствии понимания сроков спецоперации на Украине
Канцлер ФРГ Шольц сообщил, что не знает срок окончания спецоперации на Украине
Сроки окончания специальной операции России на Украине по защите жителей Донбасса остаются неизвестными, так как у РФ есть значительные ресурсы для ведения боевых действий против ВСУ. Об этом телеканалу СBS сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Никто не знает сроков завершения специальной операции. Россия — великая страна, где живет много людей и у Владимира Путина есть ресурсы, чтобы продолжать ее достаточно долго», — заявил политик.
Также канцлер добавил, что западные страны продолжат поддержать Украину так долго, насколько это будет необходимо.
Ранее Шольц сообщал, что одним из последствий специальной операции РФ станет всеобщая неопределенность в мире. По его мнению, нынешняя ситуация серьезно скажется на продовольственной безопасности многих стран.