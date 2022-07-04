Шольц признался в отсутствии понимания сроков спецоперации на Украине

Сроки окончания специальной операции России на Украине по защите жителей Донбасса остаются неизвестными, так как у РФ есть значительные ресурсы для ведения боевых действий против ВСУ. Об этом телеканалу СBS сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Никто не знает сроков завершения специальной операции. Россия — великая страна, где живет много людей и у Владимира Путина есть ресурсы, чтобы продолжать ее достаточно долго», — заявил политик.

Также канцлер добавил, что западные страны продолжат поддержать Украину так долго, насколько это будет необходимо.

Ранее Шольц сообщал, что одним из последствий специальной операции РФ станет всеобщая неопределенность в мире. По его мнению, нынешняя ситуация серьезно скажется на продовольственной безопасности многих стран.