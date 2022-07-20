Правительство Германии сократило объемы помощи Украине. Власти опубликовали список поставок, из которого следует, что канцлер ФРГ Олаф Шольц передал украинскому президенту Владимиру Зеленскому лишь ручные гранаты, запчасти и рации. Оппозиция раскритиковала его за это, сообщил RT со ссылкой на издание Die Welt.

«Олаф Шольц продолжает обещать, что поставки оружия на Украину продолжатся. Однако если взглянуть на список федерального правительства, видно, как мало на самом деле доставляется в Киев. Оппозиция говорит о позоре», — заявил автор статьи.

Первый список поставок на Украину немецкие власти опубликовали 21 июня, затем трижды обновили новыми наименованиями. В результате армия Владимира Зеленского получила «лишь рации, ручные гранаты, детали пулеметов и детонирующие шнуры», затем 42 тысячи продуктовых пайков, 102 небронированные машины, а в последний раз — семь гаубиц, пять тысяч шлемов, оборудование для защиты от беспилотников и автозапчасти.