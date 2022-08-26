Шольц объяснил нежелание поставлять Украине тяжелое вооружение риском ударов по России

Немецкое правительство избрало взвешенную позицию в отношении военной помощи Украине и продолжит эту линию. Оно не поставит вооружение, которое смогут использовать для ударов по России. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на публичном выступлении в Магдебурге, сообщил сайт T-Online.

Страна поддержит Украину, но так, чтобы не допустить эскалации конфликта. Канцлер назвал такую позицию благоразумной и взвешенной. Он перечислил вооружение, которое Германия поставила Вооруженным силам Украины, например, реактивные системы залпового огня, зенитный танк «Гепард» и радиолокатор. Олаф Шольц процитировал слова президента США Джо Байдена о том, что Украина не получит средств для обстрелов России, и сказал, что согласен с ним.

«И я думаю, что это принцип, которого в равной степени придерживались все остальные. Мы никогда не пойдем в одиночку, но всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники», — сказал он.

Канцлер Германии также выступил против запрета виз для россиян. Он призвал не обобщать, ведь спецоперацию организовали власти, а не рядовые граждане России.