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    26 августа 2022, 06:52

    Шольц объяснил нежелание поставлять Украине тяжелое вооружение риском ударов по России

    Шольц заявил, что не поставит Украине вооружение для ударов по России

    Екатерина Виславская

    Немецкое правительство избрало взвешенную позицию в отношении военной помощи Украине и продолжит эту линию. Оно не поставит вооружение, которое смогут использовать для ударов по России. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на публичном выступлении в Магдебурге, сообщил сайт T-Online.

    Шольц объяснил нежелание поставлять Украине тяжелое вооружение риском ударов по России

    Страна поддержит Украину, но так, чтобы не допустить эскалации конфликта. Канцлер назвал такую позицию благоразумной и взвешенной. Он перечислил вооружение, которое Германия поставила Вооруженным силам Украины, например, реактивные системы залпового огня, зенитный танк «Гепард» и радиолокатор. Олаф Шольц процитировал слова президента США Джо Байдена о том, что Украина не получит средств для обстрелов России, и сказал, что согласен с ним.

    «И я думаю, что это принцип, которого в равной степени придерживались все остальные. Мы никогда не пойдем в одиночку, но всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники», — сказал он.

    Канцлер Германии также выступил против запрета виз для россиян. Он призвал не обобщать, ведь спецоперацию организовали власти, а не рядовые граждане России.